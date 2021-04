El gobierno español debe explicar qué está pasando con el remdesivir

El pasado 13 de marzo de 2021 el BOE anunció la compra de 75.000 viales de un medicamento, llamado remdesivir, por valor de 25M€ mediante el mecanismo de contratación urgente. (...) Que los gobiernos (incluido el español) aprueben un gasto multimillonario por un medicamento no debería ser noticia. Lo que no es tan habitual es que se gaste tanto dinero en un medicamento cuya eficacia no ha sido demostrada de manera clara e inequívoca. Y la eficacia del remdesivir, a pesar de su alto precio, no lo ha sido. ¿Cómo puede estar pasando esto?