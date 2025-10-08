El Gobierno encomienda a Red Eléctrica crear un panel de autoconsumo para monitorizar estas instalaciones

La medida se incluye en el proyecto de real decreto de autoconsumo y coincide con los problemas del operador del sistema para visibilizar estas tecnologías aflorados con el gran apagón. En la actualidad la potencia instalada de autoconsumo supera los 8 GW y el PNIEC prevé un total de 19 GW para el 2030. Pero la falta de visibilidad sobre estas instalaciones, de las que ni siquiera hay un registro, supone un riesgo De hecho, la baja visibilidad sobre estas instalaciones fue uno de los motivos esgrimidos por Red Eléctrica el día del apagón.