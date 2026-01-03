edición general
El Gobierno dice que todo el personal de la Embajada de España en Venezuela está a salvo

Fuentes del Ejecutivo español han afirmado que se está recabando toda la información sobre las diferentes explosiones que se han registrado en Caracas a primera hora de este sábado.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
una cosa, Albares, si dices que estáis recabando información, cómo podéis asegurar y garantizar que el personal diplomático está a salvo? traducción: no tenemos ni puñetera idea de lo que está pasando ni sabemos qué cojones hacer para evacuarlos o garantizar la seguridad de la embajada. solución: di que el personal está a salvo, total no vamos a hacer nada por su seguridad, qué más le da a los españolitos pensar que están a salvo. de ahí el correctísimo titular en plan "El Gobierno dice...", porque en verdad no hay periodista ni nadie capaz de contrastar que lo que dice el Gobierno de Sánchez sea cierto.
Herumel #2 Herumel
#1 Lo cual deja claro entonces que no son un aliado los USA, más que nada por que entre aliados en estas circunstancias al menos unos minutos u horas antes del ataque te avisas.
makinavaja #3 makinavaja
#2 USA no tiene aliados, tiene siervos...
