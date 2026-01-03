·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15961
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
3599
clics
Contra el falso autoritarismo en Menéame como huida hacia adelante
4028
clics
MALEMÁTICAS CCCVIII: día desastre en los gráficos de El Economista
3923
clics
24 extraordinarios descubrimientos arqueológicos que nos asombraron en 2025
2659
clics
Feijóo aporta a la jueza los whatsapps con Mazón: "¿El Gobierno os ha llamado? Espero que os esté prestando ayuda"
más votadas
297
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
395
Más de medio millón de personas marchan en Estambul contra el genocidio en Gaza y la ocupación de Cisjordania
433
Angelina Jolie apoya a los palestinos con una gira humanitaria en el cruce de Rafah (árabe)
254
Residentes en Caracas reportan explosiones y aviones sobrevolando la ciudad [ENG]
245
Nicolás Maduro declara estado de conmoción exterior tras explosiones de esta madrugada, acusa a EE.UU. y ordena pasar de inmediato a la lucha armada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
6
clics
El Gobierno dice que todo el personal de la Embajada de España en Venezuela está a salvo
Fuentes del Ejecutivo español han afirmado que se está recabando toda la información sobre las diferentes explosiones que se han registrado en Caracas a primera hora de este sábado.
|
etiquetas
:
venezuela
,
trump
7
1
0
K
93
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
93
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
*
una cosa, Albares, si dices que estáis recabando información, cómo podéis asegurar y garantizar que el personal diplomático está a salvo? traducción: no tenemos ni puñetera idea de lo que está pasando ni sabemos qué cojones hacer para evacuarlos o garantizar la seguridad de la embajada. solución: di que el personal está a salvo, total no vamos a hacer nada por su seguridad, qué más le da a los españolitos pensar que están a salvo. de ahí el correctísimo titular en plan "El Gobierno dice...", porque en verdad no hay periodista ni nadie capaz de contrastar que lo que dice el Gobierno de Sánchez sea cierto.
0
K
12
#2
Herumel
#1
Lo cual deja claro entonces que no son un aliado los USA, más que nada por que entre aliados en estas circunstancias al menos unos minutos u horas antes del ataque te avisas.
1
K
20
#3
makinavaja
#2
USA no tiene aliados, tiene siervos...
1
K
20
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente