El Gobierno declara zona catastrófica en 16 comunidades afectadas por emergencias climáticas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona catastrófica a los territorios quemados por los incendios forestales y las áreas inundadas desde el pasado 23 de junio en 16 comunidades, según ha informado la ministra portavoz, Pilar Alegría. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha señalado que estas emergencias, que ha cuantificado en 118 (113 de ellas grandes incendios forestales) son la mayor catástrofe de los últimos años y ha dicho que el Gobierno ha acordado abrir ya la vía para...

| etiquetas: incendios , españa , zona catastrófica
5 comentarios
sotillo #2 sotillo
Las catastróficas consecuencias de los gobiernos del pp y la ruina que llevan donde gobiernan
almadepato #5 almadepato
#2 Robar desde la cuna. La honestidad acaba siendo mesnospreciada en beneficio exclusivo del dinero. Los de “clase” ya no la tienen, y mientras tanto, tú aprendes a ser deshonesto.
Pertinax #1 Pertinax *
Relacionada.
www.meneame.net/story/gobierno-declarara-zona-catastrofica-areas-afect
En la declaración definitiva han aumentado los territorios afectados previstos, como a Ibiza entre otros.

En total, todas las autonomías salvo Euskadi. Más info:
www.economiadigital.es/galicia/actualidad/gobierno-declara-zonas-catas
#3 fremen11
Hala!! ahora a pillar pasta por zona catastrófica, después de haberse fundido la pasta europea para prevención.....
#4 jorgeesc
Aún a costa de repetirme, la declaración debería hacerse en cuanto ganara el PP las elecciones en algún sitio, para agilizar el papeleo.
