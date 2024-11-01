edición general
5 meneos
61 clics
Por qué el gobierno de Colombia sacrificará a 80 de los hipopótamos de Pablo Escobar

Por qué el gobierno de Colombia sacrificará a 80 de los hipopótamos de Pablo Escobar

Los cuatro hipopótamos que llevó Pablo Escobar al país se han convertido en una numerosa manada que amenaza los ecosistemas y ha llevado al gobierno a optar por la eutanasia.

| etiquetas: hipopótamos , escobar , droga , colombia , eutanasia
4 1 0 K 53 actualidad
7 comentarios
4 1 0 K 53 actualidad
mono #1 mono
Lo suyo sería esterilizarlos, pero a ver quien es el guapo que se atreve
1 K 24
devilinside #3 devilinside
#1 Tengo entendido que a los hipopótamos no les gusta nada que les toquen los cojones. A ver quién los sujeta mientras los esterilizan
0 K 11
pitercio #4 pitercio
Mucha chicha. A ver si la aprovechan para la fauna local.
0 K 18
Dene #2 Dene
para hacer txuletas??
0 K 12
woody_alien #5 woody_alien
Que los toreen.
0 K 12
Poplíteo #6 Poplíteo *
#5 Que no los toreen. Dicen ciertos lumbreras que si no los toreas es cuando se extinguen los bichos...
4 K 60
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
¿Traslocación y eutanasia? La neolengua se abre camino...
0 K 10

menéame