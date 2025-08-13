edición general
Gobierno y CHJ crearán nuevos mapas de peligrosidad tras pulverizar la DANA las estimaciones

Ya no vale solo con la reconstrucción. En su Propuesta de plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana, el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) reconocen que es necesario reelaborar todos los mapas de peligrosidad, no solo de Valencia, sino de otras zonas del Mediterráneo. Más aún teniendo en cuenta que el cambio climático puede conllevar que se vivan más fenómenos extremos como este.

NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Mientras siguen dando licencias hoy en día para construir en zonas inundables, despues de 230 muertos.

Porque lo que importaba el 29 de octubre era salvar el turismo y la especulación, como hoy en día que se sigue recortando en emergencias y construyendo para que te mueras  media
2 K 38
pepel #2 pepel *
¿Cuál gobierno, el Valenciá?
0 K 17
Gry #4 Gry
#2 No, las Confederaciones Hidrográficas dependen de Madrid.
0 K 14
#3 Galton
Ojo... no es el mundotoday... es mucho peor...
0 K 9

