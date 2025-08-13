Gobierno y CHJ crearán nuevos mapas de peligrosidad tras pulverizar la DANA las estimaciones

Ya no vale solo con la reconstrucción. En su Propuesta de plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana, el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) reconocen que es necesario reelaborar todos los mapas de peligrosidad, no solo de Valencia, sino de otras zonas del Mediterráneo. Más aún teniendo en cuenta que el cambio climático puede conllevar que se vivan más fenómenos extremos como este.