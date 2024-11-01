El Gobierno chino sigue diciendo a los importadores que eviten comprar soja estadounidense [Ing]

El bushel de grano de soja [un bushel equivaldría a unos 27 Kg., se traduce como "fanega anglosajona"] ha bajado por debajo de los $9, desde los $16 a los que estaba con Biden. La cosecha de soja en Estados Unidos se hace a partir de Septiembre, y las entregas a los compradores entre Noviembre y Abril, pero los pedidos se realizan con antelación: oficialmente, China no ha comprado ni una sola fanega de soja estadounidense de la nueva cosecha, algo que Estados Unidos no veía desde 2010.
| etiquetas: trump , aranceles , china , soja , granjas , agricultura
Ahora USA les dara una racion de libre mercado con sanciones economicas o aranceles
Porque, por supuesto, lo mejor que puedes hacer para que un cliente te compre es intentar joderle… 2
Pero en un mercado con casi 1.500 millones de Chinos y sin unos lameculos al mando lo mismo lo tienen un poco más complicado.