El Gobierno cancela a última hora un contrato para Defensa con equipos de Huawei

El Ministerio para la Transformación Digital ha cancelado un contrato que buscaba potenciar las prestaciones de fibra óptica para diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Defensa, con equipos de Huawei, la empresa china en el punto de mira de Estados Unidos y la Unión Europea. Red.es, la compañía pública adscrita al departamento que dirige Óscar López, había dado luz verde este mismo lunes 25 de agosto a una adjudicación a Telefónica de 10 millones de euros para la instalación de equipos de nueva generación de Huawei ...