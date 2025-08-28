edición general
El Gobierno cancela a última hora un contrato para Defensa con equipos de Huawei

El Ministerio para la Transformación Digital ha cancelado un contrato que buscaba potenciar las prestaciones de fibra óptica para diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Defensa, con equipos de Huawei, la empresa china en el punto de mira de Estados Unidos y la Unión Europea. Red.es, la compañía pública adscrita al departamento que dirige Óscar López, había dado luz verde este mismo lunes 25 de agosto a una adjudicación a Telefónica de 10 millones de euros para la instalación de equipos de nueva generación de Huawei ...

#1 candonga1
Que no somos vasallos...

ipanies #4 ipanies
Que fácil se rompen unos contratos y que blindados e indestructibles son otros como los que se firman con países genocidas... Curioso oigan!!
#3 F.c.r *
Esto es lo que hay... Y el que no lo vea, que se ponga las gafas de cerca...Imagínate con los pepesunos, el nivel de tragaderas, felaciones etc ...
keizal #2 keizal
#0 Pide suscripción, a mí al menos.
javierchiclana #7 javierchiclana
Suscríbete para seguir leyendo". Muro de pago
pepel #11 pepel
Le han dicho que se los compre a EE.UU. ¿Bajada de pantalón?
Graffin #5 Graffin
Vaya puta verguenza de gobierno que tenemos, joder
hormiga_cartonera #6 hormiga_cartonera
Por ahí salió otra noticia de la administración Trump amenazando directamente a funcionarios europeos. Intentar ser un político íntegro es arriesgado en estos días que corren.
Torrezzno #8 Torrezzno
Me parece fenomenal. Tenemos empresas españolas que pueden hacerlo y sin comprometer la seguridad
kosako #10 kosako
#8 mejor aún tenemos a nuestra disposición empresas estadounidenses que pueden hacerlo y seguir comprometiendo nuestra seguridad.. y más si no las aceptamos.
#9 Khanbaliq
Yo no se como serán ahora pero, en el Despliegue de 4G, los equipos Huawei eran lo peor de lo peor.
