El Gobierno canario sigue multando a los propietarios que viven en apartamentos o no los ceden a un explotador turístico

La ASCAV ha denunciado que el Gobierno de Canarias sigue imponiendo sanciones de hasta 2.500€ a propietarios de apartamentos y bungalows por hacer uso de los mismos los fines de semana o en vacaciones, aunque no vivan en ellos ni los alquilen turísticamente. Todo obedece, según analiza ASCAV, a la estrategia de la Consejería de Turismo de “obligarles a que cedan sus propiedades a las empresas explotadoras para que continúen enriqueciéndose con lo que ni siquiera es suyo”.

MisturaFina
Parece del mundotoday
Grahml
#2 Y suena anticonstitucional a más no poder.
Connect
Esos apartamentos ya se compraron sabiendo que se han de ceder para el turismo. Pero desde hace unos años algunos propietarios los alquilan por su cuenta para sacar más pasta. Eso se diseñó hace ya muchos años para concentrar el turismo en el sur de la isla, y el norte se dejó mas tranquilo para los residentes, aunque se construyó algunos hoteles. Pero nada que ver con lo que hay montado en el sur.

La idea no es mala porque concentra toda la 'morralla' en una parte y se dota de servicios…   » ver todo el comentario
placeres
Volvemos al sainete y medias verdades... Imaginemos que alguien compra una vivienda en tu edificio y la convierte, de motu proprio y a pesar de estar explícitamente prohibido, en una guardería, perrera, restaurante, etc. ¿El meneante medio hablaría de la propiedad privada y del derecho a usarla como se quiera?

No son viviendas, nunca han sido legalmente viviendas, sino son edificaciones urbanizadas, diseñadas y construidas para el turismo.

Las modas turísticas pasaron y resultó más barato…   » ver todo el comentario
ipanies
La propiedad privada solo les interesa si es SU propiedad privada o pueden hacer negocio con ella.
mecheroconluz
¡Cuidado, que los comunistas se van a quedar con vuestras casas!
CharlesBrowson
a la fragoneta a pernoctar! que se ha creido señor canario!
jromero1974
están pasando cosas que hace años pensábamos que eran más propias de la película Gattaca... hoy sin ir más lejos: www.xataka.com/movilidad/estamos-asistiendo-al-principio-era-peligrosa
