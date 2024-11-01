El Gobierno canario sigue multando a los propietarios que viven en apartamentos o no los ceden a un explotador turístico

La ASCAV ha denunciado que el Gobierno de Canarias sigue imponiendo sanciones de hasta 2.500€ a propietarios de apartamentos y bungalows por hacer uso de los mismos los fines de semana o en vacaciones, aunque no vivan en ellos ni los alquilen turísticamente. Todo obedece, según analiza ASCAV, a la estrategia de la Consejería de Turismo de “obligarles a que cedan sus propiedades a las empresas explotadoras para que continúen enriqueciéndose con lo que ni siquiera es suyo”.