El Gobierno de Ayuso promociona su Plan Vive mientras las gestoras no devuelven la fianza a quienes huyen de los pisos

Vecinos denuncian estafas al intentar abandonar los inmuebles por su precio y desperfectos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa inaugurando promociones del Plan Vive por toda la Comunidad de Madrid, apuntándose el tanto de fomentar una supuesta vivienda pública en régimen de alquiler asequible. Sin embargo, cuando los desperfectos se amontonan, los servicios comprometidos por contrato no se ofrecen o los precios se engordan con cargos que según la ley de arrendamientos corresponden al casero, la administración liderada por el Partido....

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El precio medio de los alquileres supera en muchas de las promociones el que puede encontrarse en el mercado; se carga a los inquilinos el IBI, las tasas de basuras y los gastos de comunidad, muy elevados al incluirse gimnasio, piscinas, solarium, parques infantiles privados, portero, parking al que no puedes renunciar (tengas coche o no) o trastero; las goteras, interiores inacabados, instalaciones eléctricas mal realizadas, zonas comunidades abandonadas y otros múltiples problemas .
Khadgar #2 Khadgar
Qué sorpresa menos sorprendente.
#3 MetalAgm
Como si fuera nuevo esto en el PP... esto lo llevan haciendo desde el Tamayazo en 2003...
aupaatu #4 aupaatu *
No se porque me da que hay un déficit de inspectores inmobiliarios en Madrid ,ciudades universitarias, industriales y turísticas
