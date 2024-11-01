El Gobierno de Ayuso promociona su Plan Vive mientras las gestoras no devuelven la fianza a quienes huyen de los pisos

Vecinos denuncian estafas al intentar abandonar los inmuebles por su precio y desperfectos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa inaugurando promociones del Plan Vive por toda la Comunidad de Madrid, apuntándose el tanto de fomentar una supuesta vivienda pública en régimen de alquiler asequible. Sin embargo, cuando los desperfectos se amontonan, los servicios comprometidos por contrato no se ofrecen o los precios se engordan con cargos que según la ley de arrendamientos corresponden al casero, la administración liderada por el Partido....