El Gobierno de Ayuso prohíbe las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios madrileños

El Gobierno de Ayuso prohíbe las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios madrileños

La administración autonómica considera que este es un tema político, pero sí permitió y fomentó la solidaridad con Ucrania

CerdoJusticiero
"Comunismo o libertad" decía la hija de puta en campaña.
14 K 166
Wachoski
#6 que asco.... Slogan que simboliza como ganar unas elecciones solo con eso y mucha tontería, porque programa no presentaron ninguno.
1 K 19
Herrerii
Los genocidas se justifican entre ellos.
12 K 112
Gry
Que lleven banderas en blanco que solo pongan "Matar niños y ancianos está mal" a ver quién se da por aludido primero. :-P
10 K 111
Sandman
Pues al final lo de "Libertad o comunismo"... Imagino que los gulags serán las residencias, ¿no?
8 K 90
mariKarmo
#3 A ver si va a resultar que Ayuso es comunista, porque si cada vez hay menos libertades..........
1 K 28
mariKarmo
Se puede prohibir algo así?
5 K 53
Dene
#16 no, pero si le haces caso, al final, si
2 K 31
jewel_throne
Todos con Jordania :troll:  media
4 K 47
Macadam
#2 Las banderas son ETA?
2 K 26
jewel_throne
#13 para ella se ve que sí, bandera jordana, rotulador rojo para pintar la estrella blanca de 7 puntas o poner en ambos lados tela roja con velcro o con imperdibles y bandera palestina "casera" al momento.
1 K 19
Lusco2
Todos con rodajas de sandía y apoyando a los que apoyen a Gaza
3 K 40
Destrozo
#5 eso es, todo los coles pintando rodajas de sandia. Ayuso, nos gusta la fruta!
5 K 49
alfre2
Vaya región les está quedando
2 K 39
mariKarmo
#11 Cada vez se parece más a EEUU.
1 K 27
Inno
Esta derecha libertaria, "Libertad carajo" es una puta mierda pinchada en un palo. Es el mayor acto de hipocresía que puede haber. Criticar a Pedro Sanchez diciendo que es un golpe de estado, un autócrata que limita las libertades, que si me gusta la fruta dentro de mi libertad de expresión. Pero cuando otros quieren ejercer su libertad de expresión , la misma que ejercen ellos, es entonces cuando les empieza a picar la piel fina que tienen, prohíbe que es su acción mas modal.…   » ver todo el comentario
3 K 33
brandao
#19 son vulgares fascistas sin moral alguna, mentir como único medio de obtener poder y obtenerlo con el único fin de enriquecerse y sojuzgar a quien les plazca. Para qué darle vueltas, cuando tengamos una derecha mayoritaria que sea más liberal que fascista entonces merecerá la pena debatir en torno a su argumentario, mientras tanto eso es perder el tiempo. Ignorar su propaganda y amenazas, atenerse a sus auténticos planes y acciones, y prepararse personal y colectivamente para contraatacar cuando decidan dar el siguiente paso, y no habrá más de 2 opciones en ese paso, será armar a sus hooligans o montarnos un atentado de falsa bandera como castigo.
2 K 29
delcarglo
Saquemos pegatinas con fotos sandias con frase ¿ya no nos gusta la fruta? También otra frase "Yo sandía, tu melón"
4 K 33
brandao
#20 una genialidad. Me hiciste googlear imágenes y encuentro a algunos que se han adelantado, impresoras...

www.instagram.com/p/DM7T60lqasj/
www.instagram.com/p/DM7T60lqasj/
1 K 11
Suleiman
Censura de la wena. Y luego habla que si Maduro, Cuba, régimen bolivariano.....
3 K 32
estemenda
¿El gobierno de Ayuso puede hacer eso? o_o
3 K 32
brandao
Gracias sionazi votada en masa, lo poco que quería sacar una gigante por el balcón por no gustarme lo de restregar a mis vecinos mis predilecciones, incomparable con lo poco que voy a tardar en hacerlo en cuanto le ponga punto a esta frase.
2 K 23
Battlestar
Yo la parte que me he perdido es qué cree exactamente el PP que está ganando con está dinamica. Está claro que como VOX le está comiendo por la derecha se han quitado la careta de centrista para mostrarse como son.

Pero si es que llegados este punto, hasta USA empieza a ponerse un pelín de perfil con Israel, y tu ahora estás aumentando las apuestas? :shit:

Quiero decir, al principio del genocidio que todavía había cierto apoyo a Israel aún hubiera tenido sentido, pero ahora precisamente que tiene menos apoyo que nunca, ponerse en este plan parece un tanto absurdo, tras la declaración "oficial" de Genocidio.
1 K 19
Shynea
#24 En algún momento, porque siempre pasa, dirán que ellos siempre estuvieron del lado de las víctimas. Yo creo que esto les va a afectar y les va a afectar mucho. Porque ya le pasó a Biden, mientras Trump decía (y mentía) que iba a acabar con la guerra de Gaza en su primer día.

Yo creo que no se dan cuenta de que están justificando que un estado mate todo lo que sea gazatie por cualquier tipo de medio, ya sean bombas o ya sea una hambruna. Y le da igual que sean niños, mujeres, mayores o adultos.

Y lo estamos viendo en riguroso directo
0 K 9
Dene
STREISSANND!!!! CALIENTA, QUE SALES!!
1 K 15
ummon
Pues usamos esta pancarta y listo  media
0 K 12

menéame