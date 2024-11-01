edición general
El Gobierno aprueba el uso del cannabis medicinal

El Gobierno aprueba el uso del cannabis medicinal

Las fórmulas deberán ser prescritas exclusivamente por médicos especialistas en el ámbito hospitalario. La nueva normativa, impulsada a petición de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, autoriza el uso de fórmulas magistrales elaboradas a base de cannabis para tratar determinadas condiciones clínicas, especialmente en aquellos casos en los que los tratamientos convencionales no han resultado eficaces.

rob #1 rob
Un gran paso.
devilinside #8 devilinside
#1 Un pequeño paso. El gran paso será cuando aprueben el uso recreativo
Torrezzno #7 Torrezzno
Muy bien, pero insuficiente.
cocolisto #14 cocolisto
Un decreto que sigue tratando a los ciudadanos de tontos e incapaces.¿Ni siquiera en farmacias?.
Mientras el alcohol,la droga que más accidentes, muertes, enfermedades y dolor social provoca, es de distribución libre.
Si el mundo es un lugar de locos, hay legisladores empeñados en perpetuarlo.
nosomosnaiderl #2 nosomosnaiderl
Legalegalización. Cannabis, cannabis, cannabis.
angelitoMagno #10 angelitoMagno
Y esto, ¿cuando será rechazado por el Congreso?
capitan__nemo #12 capitan__nemo
Venga, cúrrate una buena formula magistral y rúlalo.
rob #13 rob
#11 No se ha hablado de cultivar por tu cuenta. Si reúnes ciertos requisitos, puedes plantar lo que el ministerio correspondiente te permita. Pueden ser 1 o 50 hectáreas y todo estará controlado. Recibirás innumerables inspecciones y la Guardia Civil estará vigilando tu finca.
Con la amapola pasa exactamente lo mismo. Hay gente que se dedica a obtener opio de las amapolas que nacen fuera de los cultivos "regulados"
have_a_nice_day #3 have_a_nice_day
La pregunta grande es ¿de donde van a sacar el cannabis para las fórmulas magistrales?
rob #4 rob
#3 Hay plantaciones para ello. De hecho, si cumples ciertos requisitos, también puedes plantar.
manzitor #9 manzitor
#6 Como dice #4, el Cannabis se puede cultivar legalmente en España. Un enlace antiguo, pero no he visto nada más actualizado. www.eldiario.es/sociedad/oscuro-mundo-cannabis-legal-espana_1_2946434.
Sandilo #11 Sandilo
#9 Una cosa es cultivarlo por tu cuenta y otra muy distinta que ese cannabis pueda ser recetado por médicos y distribuidos con fines médicos sin ningún tipo de control sanitario.

Se vienen grandes sobres llenos de chistorras y lechugas.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
En supositorios como mucho, no os flipeis, si estamos cada vez mas prohibiendo, y hacemos bien, los usos perniciosos de las drogas legales como el tabaco y el alcohol, no os creais que en un futuro va a ser barra libre de droga-porro
Sandilo #6 Sandilo
Y lo anuncian así sin más y sin un plan detrás? De donde va a salir ese cannabis para ser recetado?

Se vienen grandes pelotazos y sobres con la licitación para su plantación y cultivo.
