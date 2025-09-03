edición general
El Gobierno aprobará en unas semanas nuevos incentivos para potenciar la jubilación flexible

Permite a los pensionistas reengancharse a un empleo parcial o autónomo

Con este tema solo una cosita sola, cuando te la meten, te meten primero la puntita, pero cuando te quieres dar cuenta la tienes clavada hasta el fondo.
Ya le están viendo las orejas al lobo
#_2 Pues mira, toda Europa te está metiendo la puntita con lo de Ucrania y no parece importante tanto, qué cosas :-D
Jubilación flexible es no jubilarte y seguir currando.

Cosas progres.
