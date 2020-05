El Gobierno alerta de que, si sigue bajando el número de fallecidos, se acabarán las ruedas de prensa de Fernando Simón

Aunque los españoles reconocen que la pandemia ha sido dura y se han vivido momentos muy angustiosos en los últimos dos meses, consideran que disfrutar diariamente de las intervenciones de una persona tan carismática como Fernando Simón hace, en parte, que todo valga la pena. “Una parte de mí no quiere que esto se acabe porque ya me he acostumbrado a ver a este señor por la tele cada mañana”, se sincera una vecina de Madrid. “Yo no quiero volver a una normalidad en la que no esté Fernando Simón”, asegura un habitante de Villaverde.