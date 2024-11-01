·
11
meneos
20
clics
El Gobierno de Alemania aprueba un proyecto de ley para instaurar un servicio militar voluntario
El Gobierno de Alemania ha aprobado este miércoles un proyecto de ley para introducir un servicio militar voluntario, un plan que contempla la opción de hacerlo obligatorio en caso de necesidad
|
etiquetas:
:
alemania
,
ley
,
servicio militar
9
2
0
K
116
actualidad
16 comentarios
#1
mente_en_desarrollo
Una maravilla el gobierno Alemán.
Ya han dicho que la pasta no llega para el estado del bienestar.
Pero sí la hay para subir el gasto en defensa al 5%.
Y por supuesto, un tiempecito trabajando casi gratis para el ejército, que las armas no se van a disparar solas.
9
K
124
#4
RoterHahn
#1
Y tb contemplan que las mujeres pudieran servirlo. Hicieron una encuesta al respecto.
Les da igual mandar al matadero hombres ó mujeres.
2
K
33
#5
Aguarrás
#1
Vuelta la burra al trigo.
Para pan no hay. Par balas, si.
Y los hijos de los pobres a practicar cómo ser carne de cañón.
De verdad que estamos involucionando a pasos agigantados.
5
K
62
#15
Heni
*
#1
Lo he repetido mil veces los últimos meses: que nadie se sorprenda si el
AfD quita mayoría absoluta
las próximas elecciones y empiece a arrasar en el oeste como lo hace en el este en las elecciones locales y regionales, sólo tiene que openerse a estas medidas o al 5% o similares y ya tienen hecha la campaña, sin proponer ellos nada, tiempo al tiempo
2
K
45
#16
mente_en_desarrollo
#15
Ojalá te equivoques...
Pero sí, es muy posible.
1
K
31
#12
Gry
*
Todos los que piden el servicio militar obligatorio son libres de apuntarse como voluntarios hasta los 57 años:
www.defensa.gob.es/defensa_yo/reservistas-voluntarios/
1
K
35
#2
RoterHahn
Lei un artículo al tema como hace 1 mes, y me sorprendió que los simpatizantes del afd fuesen detrás del die Linke los menos favorables a la introducción del servicio militar voluntario.
A no ser que denigren de prestarlo a un estado que no lo consideran legítimo, que es lo que me pienso yo.
2
K
32
#6
johel
*
#2
los supremacistas siempre tiran del populismo, de visceralidad, de argumentos vacios que se puedan vender como "pan caliente" y el servicio "voluntario"no es populista. Para vender el servicio militar voluntario hay que explicarlo y sus votantes no son muy dados a atender a explicaciones
de mas de 5 segundos.
Lo que haran sera defender la obligatoriedad del ejercito tras vender el odio, el miedo y dividir al pais en grupitos adecuadamente fusilables.
0
K
10
#13
Autarca
*
#6
¿Estas diciendo que o eres partidario del servicio militar voluntario, o eres un populista?
Pues mira, no soy populista, y esto es una mierda grande y fétida
A ver si ahora el agua va a secar porque afd diga que moja
0
K
10
#11
tyrrelco
#9
Okupar.
0
K
10
#14
Autarca
Próximamente en España
0
K
10
#3
Professor
falta hace el retorno de la mili obligatoria en España. Pero esta vez,de 2 años y para mujeres ,hombres, travestis, lesbianos,diversos, y todo bicho viviente.
2
K
-2
#7
johel
*
#3
Primero camisas pardas y cristales rotos, mucho odio, hacer bien los grupitos y establecer a quien disparar primero, luego llamada a filas obligatoria. No te saltes el orden, es importante.
0
K
10
#10
Professor
#7
podriamos hacer que solo los de derechas pudieran hacer la mili, y al finalizar se les cediera el CETME , las botas,y el equipo gratuitamente.
De esta manera, los fascistas estaríamos en poder de las armas y con superioridad de fuerzas contra los rojos
0
K
6
#8
tyrrelco
*
#3
Si vas tú delante, nos lo planteamos, siempre que te traigas contigo a Von der Leyen y sus hijos para mandarlos a Ucrania después de un entrenamiento de 3 meses.
0
K
10
#9
Professor
#8
Yo juré bandera y fiel a mi juramento,ya vertí mi sangre por España pelando patatas en el cuartel,
¿y tú, que has hecho por España?
0
K
6
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
