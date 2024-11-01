edición general
Los gobernadores alertan de la 'Ley marcial' y la 'invasión' de Trump —un juez suspende la orden marcial, por ahora [en]

Un juez federal de Oregón emitió una nueva y más amplia orden el domingo por la noche para suspender la orden del presidente Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional, independientemente de su estado de origen, en Oregón, Illinois o en otro lugar, ya que los gobernadores demócratas que se resistían al presidente advirtieron de una escalada aterradora en sus tendencias autoritarias.

Me encanta irme a dormir con el olor a dictadura en Estados Unidos :troll:
A ver que dirá el mundo ahora tras la aceptación de un terrorista como Presidente de Siria y el genocidio de Israel, que ahora se cree una dictadura nada menos que en los Estados Unidos ¿Será una dictadura buena y la mala seguirá siendo la de China? :roll:
XtrMnIO #4 XtrMnIO *
El pretendiente a Nobel de la Paz está tomando los mismos pasos que los nazis el siglo pasado en Alemania.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Cada día que pasa esto torna un poco mas
#1 Pivorexico
Estos no aprecian la libertad , que les ofrece por la fuerza Trump ..
reithor #5 reithor
Está claro que para el ansiado Nobel tiene que hacer más méritos, hora toca hacer creer que hay opositores que no existen.
koestler #6 koestler
Propaganda  media
