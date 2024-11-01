Los gobernadores alertan de la 'Ley marcial' y la 'invasión' de Trump —un juez suspende la orden marcial, por ahora [en]

Un juez federal de Oregón emitió una nueva y más amplia orden el domingo por la noche para suspender la orden del presidente Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional, independientemente de su estado de origen, en Oregón, Illinois o en otro lugar, ya que los gobernadores demócratas que se resistían al presidente advirtieron de una escalada aterradora en sus tendencias autoritarias.