Los gobernadores alertan de la 'Ley marcial' y la 'invasión' de Trump —un juez suspende la orden marcial, por ahora [en]

Un juez federal de Oregón emitió una nueva y más amplia orden el domingo por la noche para suspender la orden del presidente Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional, independientemente de su estado de origen, en Oregón, Illinois o en otro lugar, ya que los gobernadores demócratas que se resistían al presidente advirtieron de una escalada aterradora en sus tendencias autoritarias.
| etiquetas: usa , política estadounidense , donald john trump , populismo neofascista
A ver que dirá el mundo ahora tras la aceptación de un terrorista como Presidente de Siria y el genocidio de Israel, que ahora se cree una dictadura nada menos que en los Estados Unidos ¿Será una dictadura buena y la mala seguirá siendo la de China?