Un gobernador de la Fed da malas noticias a Trump: los aranceles inyectarán más inflación en 2025 y frenan el crecimiento

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, advierte del impacto inflacionario para la economía de EEUU de los aranceles. "Hay señales claras de que están afectando los precios al consumidor", indica y pronostica que la inflación se situará por encima del 3% en 2025. (...) “El crecimiento en la primera mitad del año fue de alrededor de 1,5% por ciento, muy por debajo del 2,5% registrado el año pasado”, señaló Williams en su discurso.