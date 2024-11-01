edición general
Un gobernador de la Fed da malas noticias a Trump: los aranceles inyectarán más inflación en 2025 y frenan el crecimiento

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, advierte del impacto inflacionario para la economía de EEUU de los aranceles. "Hay señales claras de que están afectando los precios al consumidor", indica y pronostica que la inflación se situará por encima del 3% en 2025. (...) “El crecimiento en la primera mitad del año fue de alrededor de 1,5% por ciento, muy por debajo del 2,5% registrado el año pasado”, señaló Williams en su discurso.

#1 candonga1
No se podía de saber....
10 K 138
ThePato #5 ThePato
#1 es que....
0 K 8
#6 DonaldBlake
#1 Lo sabía hasta yo, cuyos conocimientos de Economía tienden a cero.
2 K 34
#10 cunaxa
#1 Se podía saber y lo sabe todo el mundo, tanto el que iba a afectar a los precios como el que iba a presionar a la baja al PIB.
Lo que no se sabía era el valor real del impacto ni el plazo.
Yo entiendo que el valor de la noticia es que ya se está notado en la inflación (y mucho, al pasar del 1,5% al 3%) y en el PIB.
0 K 8
millanin #15 millanin
#1 lo que pasa es que no entendemos su plan maestro en seis dimensiones.
0 K 7
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Otro que va a ser fulminado y reemplazado por alguien que le diga que va por el buen camino.
5 K 81
cosmonauta #7 cosmonauta
#4 Así es como se pide el finiquito nivel Dios :-D
1 K 24
Mangione #16 Mangione
#4 :roll:  media
0 K 13
bioibon #3 bioibon *
Pobre hombre. Le quedan dos telediarios cuando le oiga el subnormal naranja
2 K 29
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Que vaya actualizando el CV en linkedin pa ir ganando tiempo. :roll:
0 K 18
#9 guillersk
No podía saberse...
0 K 10
azathothruna #2 azathothruna
Me pregunto que hara el Zanahorio CUANDO desate algo parecido a 1929
Y digo parecido porque esta vez China lo amortiguara en el peor de los casos
GG EZ WP Europedos
1 K 9
Esku #11 Esku
Se despedira al que esta señalando eso y en su lugar presentaran graficos de barras manipulados como cuando lo de (creo que fue) el empleo.
0 K 9
#13 ooshima
#11 Pues es una solución.
0 K 7
#12 ooshima
Pones un impuesto al consumo y eso hace que suban los precios. Nunca lo hubiera esperado.
0 K 7
TripleXXX #14 TripleXXX
Vamos a lo importante, ¿como están las apuestas de cuantos días le quedan en el cargo?
0 K 7

