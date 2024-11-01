Un gobernador de la Fed da malas noticias a Trump: los aranceles inyectarán más inflación en 2025 y frenan el crecimiento

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, advierte del impacto inflacionario para la economía de EEUU de los aranceles. "Hay señales claras de que están afectando los precios al consumidor", indica y pronostica que la inflación se situará por encima del 3% en 2025. (...) “El crecimiento en la primera mitad del año fue de alrededor de 1,5% por ciento, muy por debajo del 2,5% registrado el año pasado”, señaló Williams en su discurso.
| etiquetas: economía , eeuu , fed , aranceles , inflación , economía
Lo que no se sabía era el valor real del impacto ni el plazo.
Yo entiendo que el valor de la noticia es que ya se está notado en la inflación (y mucho, al pasar del 1,5% al 3%) y en el PIB.
Y digo parecido porque esta vez China lo amortiguara en el peor de los casos
