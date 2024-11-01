·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5820
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
5081
clics
El fenómeno de los 'edificios cebra' que invaden las ciudades: “están hechos para venderse en una foto de inmobiliaria”
4746
clics
Ayuso carga contra su equipo: ''Esto una dictadura, quieren dañar mi imagen''
2656
clics
El papelón de Juanma Moreno con la quita de la deuda, resumido en un vídeo de menos de un minuto
3431
clics
Miguel Ángel Rodríguez vuelve al "me gusta la fruta" y da la razón a Pedro Sánchez de forma involuntaria: "Este es el nivel"
más votadas
442
La Unión Europea retrasa una millonaria multa a Google por temor a las represalias de Trump
462
Madrid desmantela su escuela pública
397
Colonos israelíes y soldados arrancan miles de árboles para castigar a una aldea palestina
382
“Presa cervical”: la autopsia ratifica la muerte por estrangulamiento del hombre asfixiado por un policía en Torrejón
502
Feijóo rechaza la entrevista con Pepa Bueno y seguirá sin pisar un plató de TVE
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
17
clics
La Global Sumud Flotilla realiza una parada técnica en Menorca para 'realizar comprobaciones de seguridad'
Algunos buques han sufrido problemas por culpa de las tormentas.
|
etiquetas
:
gaza
,
palestina
,
flotilla
,
menorca
5
1
0
K
71
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
71
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Borgiano
Palestina no merece este sainete.
4
K
18
#5
soberao
#2
Son civiles como los que Israel asesina a diario.
0
K
14
#4
ChatGPT
Justo eso le digo yo a mi mujer “parada técnica” cuando me escapo a pedirme otro copazo
0
K
10
#1
AntiTankie
No creo que lleguen ni siquiera a Sicilia.
0
K
6
#3
domadordeboquerones
Una parada técnica dice jajaja, y yo deseando que lleguen a su destino
0
K
6
#6
soberao
#3
Son barcos de recreo, como el Bribón que han adaptado para la travesía y que solo servía para que el emérito putero se echara unas fotos "haciendo deporte".
0
K
14
#7
domadordeboquerones
#6
Exacto!
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente