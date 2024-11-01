edición general
6 meneos
17 clics
La Global Sumud Flotilla realiza una parada técnica en Menorca para 'realizar comprobaciones de seguridad'

La Global Sumud Flotilla realiza una parada técnica en Menorca para 'realizar comprobaciones de seguridad'

Algunos buques han sufrido problemas por culpa de las tormentas.

| etiquetas: gaza , palestina , flotilla , menorca
5 1 0 K 71 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 71 actualidad
#2 Borgiano
Palestina no merece este sainete.
4 K 18
#5 soberao
#2 Son civiles como los que Israel asesina a diario.
0 K 14
ChatGPT #4 ChatGPT
Justo eso le digo yo a mi mujer “parada técnica” cuando me escapo a pedirme otro copazo
0 K 10
AntiTankie #1 AntiTankie
No creo que lleguen ni siquiera a Sicilia.
0 K 6
domadordeboquerones #3 domadordeboquerones
Una parada técnica dice jajaja, y yo deseando que lleguen a su destino :troll:
0 K 6
#6 soberao
#3 Son barcos de recreo, como el Bribón que han adaptado para la travesía y que solo servía para que el emérito putero se echara unas fotos "haciendo deporte".
0 K 14

menéame