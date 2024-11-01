·
date 2024-11-01
7
meneos
15
clics
La Global Sumud Flotilla no se rinde a pesar de las graves dificultades técnicas y mantiene su rumbo hacia Gaza
La expedición se encuentra dividida entre los puertos de Barcelona y Menorca tras una noche de tormenta que ha obligado a cinco barcos a dar la vuelta por segunda vez.
|
etiquetas
:
flotilla
,
gaza
,
puerto
,
barcelona
#2
Connect
Esto se hace en verano, no en una fecha con tantos cambios de temperatura que provocan vientos
0
K
11
#1
Grandpiano
Si de lo que se trata es de llevar ayuda a Gaza y viendo los medios con los que cuentan, ¿no sería más sencillo (y probablemente más barato) llevar la ayuda por carretera hasta algún puerto cercano a la zona (en Grecia, por ejemplo) y tener ahí preparados barcos para llegar a Gaza?
0
K
7
