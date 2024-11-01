edición general
La Global Sumud Flotilla no se rinde a pesar de las graves dificultades técnicas y mantiene su rumbo hacia Gaza

La expedición se encuentra dividida entre los puertos de Barcelona y Menorca tras una noche de tormenta que ha obligado a cinco barcos a dar la vuelta por segunda vez.

Esto se hace en verano, no en una fecha con tantos cambios de temperatura que provocan vientos
Si de lo que se trata es de llevar ayuda a Gaza y viendo los medios con los que cuentan, ¿no sería más sencillo (y probablemente más barato) llevar la ayuda por carretera hasta algún puerto cercano a la zona (en Grecia, por ejemplo) y tener ahí preparados barcos para llegar a Gaza?
