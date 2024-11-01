Gisèle Pelicot y el 'himno a la vida' de una mujer coraje que transformó el dolor en justicia

La historia de entonces una mujer anónima francesa, a quien nadie conocía y que se sometió a un juicio contra su exmarido y otros 50 agresores por haber sido víctima de violaciones, abusos y agresiones sexuales continuadas bajo sumisión química y consentidas por el que fuera su pareja, hizo que el mundo dejara de situar el foco en la víctima para sentir vergüenza, asco y rechazo hacia aquellos hombres que se sintieron con impunidad para cometer tales atrocidades.
| etiquetas: gisèle pelicot , mujer coraje , 8m