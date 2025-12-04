El giro de Vox con la baliza V16 para atacar al Gobierno: de "tecnología innovadora" a "saqueo"  

“Se lo dijimos hace meses: esto es una estafa”. El partido de Santiago Abascal ha vuelto a pronunciarse sobre la implementación de la baliza V16, que según ellos llevan meses diciendo que es “una estafa”. Sin embargo, parece que el partido ultraderechista Vox no se acuerda de las declaraciones que realizó el portavoz adjunto del partido en la Comisión de Seguridad Vial, Francisco José Alcaraz, hace seis meses. Y es que Vox propuso el uso de la baliza para determinados sectores, ya que se consideraba una “tecnología innovadora”.