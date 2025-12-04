edición general
El giro de Vox con la baliza V16 para atacar al Gobierno: de "tecnología innovadora" a "saqueo"

“Se lo dijimos hace meses: esto es una estafa”. El partido de Santiago Abascal ha vuelto a pronunciarse sobre la implementación de la baliza V16, que según ellos llevan meses diciendo que es “una estafa”. Sin embargo, parece que el partido ultraderechista Vox no se acuerda de las declaraciones que realizó el portavoz adjunto del partido en la Comisión de Seguridad Vial, Francisco José Alcaraz, hace seis meses. Y es que Vox propuso el uso de la baliza para determinados sectores, ya que se consideraba una “tecnología innovadora”.

Beltenebros #1 Beltenebros
Tienen una cara muy dura.
3 K 55
Olepoint #4 Olepoint
Uy, empiezan a recordarme a cierto partido cuántico, que era de izquierdas y de derechas, que era capaz de decir que sí y no al mismo tiempo.... y era tan cuántico que al final se hizo pequeñísimo y desapareció....
1 K 26
#3 soberao *
Está claro que Vox con esto va a ganar votos a mansalva, ya tiene a la gente del diesel, los de los coches de segunda mano sin peganita para entrar en el centro y los antivacunas a los que les entra muy bien estas movidas.
1 K 23
OrialCon_Darkness #9 OrialCon_Darkness
#3 si, porque aunque les pongas el vídeo donde el tipejo de vox es el que las "casi exige", no se lo van a creer, dirán que es un dirfaik desos.
0 K 10
Beltenebros #12 Beltenebros *
#11
Intenta trolear a otro. A mí no, gracias.
0 K 20
Beltenebros #10 Beltenebros *
#8
No sólo hay texto, también hay un vídeo con declaraciones de miembros de Vox.
No voy a perder más el tiempo con un negacionista de la realidad.
Buenas noches.
0 K 20
pedrario #11 pedrario *
#10 Citar la declaración exacta de lo que publicas es negar la realidad xD

Buenas noches :-*
0 K 9
Beltenebros #13 Beltenebros
#11
Tu voto de "sensacionalista" no está justificado.
0 K 20
pedrario #14 pedrario
#13 Literalmente el voto está argumentado en un comentario, cosa que no es necesaria por cierto, no hay que justificar votos, pero a mí me gusta hacerlo y, generalmente, no se me rebate, como queda claro aqui.

¿No ibas a dormir?
0 K 9
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Baliza es lo que necesitan para saber en qué punto se encuentran.
0 K 11
pedrario #5 pedrario
Al nivel del medio que multiplica los DNI y suelta tergiversaciones absurdas todo el rato >www.meneame.net/story/supremo-da-razon-abogado-pide-repetir-juicio-fis

Una cosa es que se habilite la opción de usar la baliza en algunos casos y se avance en la tecnología, y otra distinta es hacerla obligatoria para todo el mundo deprisa y corriendo y se elimine el uso de señales etc. Son cosas radicalmente disintas.
0 K 9
Beltenebros #7 Beltenebros *
#5
No sé si es que no has visto el vídeo o que simplemente vienes a intoxicar con la gastada falacia ad hominem.
Aparte que otros medios explican lo mismo:

www.newtral.es/vox-baliza-v-16/20251204/
0 K 20
pedrario #8 pedrario *
#7 Lo he visto y leido el "artículo", ¿qué parte crees que se desmiente de lo que digo? Literalmente lo que dice es implementar el uso en operarios de auxilio, avanzar en la conectividad y poco más, no tiene que ver con el pifostio montado a todo el mundo obligatorio en 2 meses.

>“Avanzar en la conectividad y el uso de tecnología innovadoras, incluyendo la implementación del dispositivo de los accidentes V16 en el caso de los operarios de auxilio en carretera y la integración con aplicaciones digitales, que permitan alertar a los usuarios sobre situaciones de emergencia en tiempo real”
0 K 9

