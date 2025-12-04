El giro de Vox con la baliza V16 para atacar al Gobierno: de "tecnología innovadora" a "saqueo"  

“Se lo dijimos hace meses: esto es una estafa”. El partido de Santiago Abascal ha vuelto a pronunciarse sobre la implementación de la baliza V16, que según ellos llevan meses diciendo que es “una estafa”. Sin embargo, parece que el partido ultraderechista Vox no se acuerda de las declaraciones que realizó el portavoz adjunto del partido en la Comisión de Seguridad Vial, Francisco José Alcaraz, hace seis meses. Y es que Vox propuso el uso de la baliza para determinados sectores, ya que se consideraba una “tecnología innovadora”.
| etiquetas: vox , baliza , v16 , tráfico
Una cosa es que se habilite la opción de usar la baliza en algunos casos y se avance en la tecnología, y otra distinta es hacerla obligatoria para todo el mundo deprisa y corriendo y se elimine el uso de señales etc. Son cosas radicalmente disintas.
No sé si es que no has visto el vídeo o que simplemente vienes a intoxicar con la gastada falacia ad hominem.
Aparte que otros medios explican lo mismo:
www.newtral.es/vox-baliza-v-16/20251204/
>“Avanzar en la conectividad y el uso de tecnología innovadoras, incluyendo la implementación del dispositivo de los accidentes V16 en el caso de los operarios de auxilio en carretera y la integración con aplicaciones digitales, que permitan alertar a los usuarios sobre situaciones de emergencia en tiempo real”