GFS: «La Cuba de Europa»

Entre el 3 y el 15 de enero de 1966 se celebró en La Habana la Conferencia Tricontinental contra el colonialismo y el imperialismo estadounidense. Impulsado por el régimen castrista, el evento reunió a delegados de 82 países de África, Asia e Hispanoamérica. Entre ellos había políticos demócratas, como el chileno Salvador Allende, y otros que no lo eran: terroristas, guerrilleros, militares golpistas y dictadores, como el propio Fidel Castro. ETA también mandó un mensaje a la Tricontinental.

Malinke #1 Malinke
Para hablar de ETA no hacía falta desprestigiar una conferencia con loables propósitos y tan necesaria en el mundo.

Los que no estaban eran los vasallos del emperador.
fofito #4 fofito
Pues va a ser que el meneo es SPAM
ehizabai #2 ehizabai *
Un imbécil diciendo imbecilidades.

Y se las da de historiador, el cuentacuentos este. En 1966, en pleno franquismo, y a decir anacronismos sobre ETA...

Edit: #0 Es GKS, no GFS.
#3 txepel
#2 No, es Gaizka Fernández Soldevilla. Yo también he entendido lo otro y me he descuadrado cuando llama comunistalinista a Sortu en lugar burgués y vanguardia del establishment xD
