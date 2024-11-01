Gesta de Bucsa: campeona en individuales y dobles

Lo había acariciado el pasado mes de noviembre en el WTA 250 de Hong Kong, en una final que perdió ante la emergente canadiense Victoria Mboko, y esta vez, en una categoría superior, el 500 de Mérida (México), Cristina Bucsa no dejó escapar la posibilidad de estrenar su palmarés. La cántabra lo bordó en los dos sets que le ganó a Magdalena Frech (6-1, 4-6 y 6-4 en 2h15) y alzó el primer título español en el circuito femenino desde el conquistado en julio de 2024 por Paula Badosa en Washington.