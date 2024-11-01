Gert Schramm [EN]

Gert Schramm (28 de noviembre de 1928 – 18 de abril de 2016) fue un superviviente alemán del campo de concentración de Buchenwald, donde era el más joven de seis prisioneros negros.[1] Era hijo de madre alemana y padre afroamericano, y fue detenido por infringir las leyes nazis de pureza racial.
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Lo de la familia queda para la lectura,pero sin duda una historia cautivadora.