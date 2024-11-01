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Gert Schramm [EN]

Gert Schramm (28 de noviembre de 1928 – 18 de abril de 2016) fue un superviviente alemán del campo de concentración de Buchenwald, donde era el más joven de seis prisioneros negros.[1] Era hijo de madre alemana y padre afroamericano, y fue detenido por infringir las leyes nazis de pureza racial.

| etiquetas: gert schramm , nazis , pureza racial , negro , campo de concentración
5 0 0 K 72 cultura
2 comentarios
5 0 0 K 72 cultura
cocolisto #2 cocolisto
Buen envío.Tuvo suerte y apoyo de un comunista de que se salvara del holocausto.Con todo, prefirió vivir en la RDA (comunista)donde se sacó el título de maestría y posteriormente se asoció con una empresa de un preso que conoció en el campo de concentración.
Lo de la familia queda para la lectura,pero sin duda una historia cautivadora.
1 K 40

menéame