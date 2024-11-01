Gerardo Roger: "Igual que tenemos un Sistema Nacional de Salud debe haber uno de Vivienda"

Pocas voces hablan tan claro sobre la crisis de la vivienda como el arquitecto y urbanista Gerardo Roger. Con más de 40 años de trayectoria en el urbanismo español, ha sido director del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería y director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Generalitat Valenciana entre 1990-1995. Redactor de diversos planes generales y proyectos de desarrollo urbano como el Plan Cabanyal de València, Roger es muy crítico con la emergencia actual y exige voluntad política para revertirla.