Gerardo Roger: "Igual que tenemos un Sistema Nacional de Salud debe haber uno de Vivienda"

Gerardo Roger: "Igual que tenemos un Sistema Nacional de Salud debe haber uno de Vivienda"

Pocas voces hablan tan claro sobre la crisis de la vivienda como el arquitecto y urbanista Gerardo Roger. Con más de 40 años de trayectoria en el urbanismo español, ha sido director del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería y director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Generalitat Valenciana entre 1990-1995. Redactor de diversos planes generales y proyectos de desarrollo urbano como el Plan Cabanyal de València, Roger es muy crítico con la emergencia actual y exige voluntad política para revertirla.

2 comentarios
Kantinero #1 Kantinero
Esta el de salud como para ser ejemplo, verdad Isabel?
Escafurciao #2 Escafurciao
Deberíamos pero la gente se empeña en votar a la derecha, que cosas.
