Gérard Depardieu enfrentará juicio en París por acusaciones de violación y agresión sexual

El astro de cine francés Gérard Depardieu fue convocado a juicio ante un tribunal penal en París por acusaciones de violación y agresión sexual contra la actriz Charlotte Arnould. Arnould escribió el martes en Instagram: "Me siento aliviada" después de recibir la orden de acusación del juez de instrucción. "La orden restablece una forma de verdad judicial. Creo que me cuesta darme cuenta de lo enorme que es esto". El caso se remonta a 2018.

Vi el documental de él sobre este caso, y con muchas imágenes con cámara oculta. Y el tío es un baboso y un asqueroso. Ver para creer, pero así es. Ojalá lo aparten de la sociedad. Aunque dado su estado físico, no creo que le queden muchos años de vida con la edad que tiene.
Tiene una convocatoria a juicio, lo de que se presenta a el no se si esta tan claro. Tengo entendido que reside en Rusia y con la edad que tiene puede simplemente negarse a acudir, ya si eso que vayan a buscarle.
Acabar a lo Polansky.
