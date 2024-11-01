Gérard Depardieu enfrentará juicio en París por acusaciones de violación y agresión sexual

El astro de cine francés Gérard Depardieu fue convocado a juicio ante un tribunal penal en París por acusaciones de violación y agresión sexual contra la actriz Charlotte Arnould. Arnould escribió el martes en Instagram: "Me siento aliviada" después de recibir la orden de acusación del juez de instrucción. "La orden restablece una forma de verdad judicial. Creo que me cuesta darme cuenta de lo enorme que es esto". El caso se remonta a 2018.