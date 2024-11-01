edición general
Geraldine Chaplin, sobre el gusto de su padre por las mujeres menores de edad: "Está dulcificado"

El famoso actor de 'Tiempos modernos' o 'El gran dictador' tuvo numerosos romances y encuentros con mujeres que no superaban la mayoría de edad durante su vida.

