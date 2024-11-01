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Georgina Rodríguez dona a la fundación El Ángel de Javi el dinero que faltaba para traer la cura desde EEUU para niños con NEDAMSS

Georgina ha donado los 120.000 euros que le faltaban a la fundación El Ángel de Javi para poder traer desde Estados Unidos la cura para niños con NEDAMSS. Esta enfermedad neurodegenerativa rara, provocada por la mutación IRF2BPL, afecta a un total de 15 niños en España, según la asociación IRF2BPL. En el caso de Javi, un niño de 9 años de Oviedo que "tuvo un desarrollo normal hasta los 7 años", le está "robando poco a poco el habla, la movilidad e incluso la capacidad de respirar". Su hermana Ivana Rodríguez también destinó los 100.000 euros de

| etiquetas: nedamss , enfermedades raras , neurodegenerativa
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2 comentarios
7 2 1 K 79 actualidad
#2 Albarkas
Me parece que informar de esto es más digno que cuando presume de unos zapatos, bolsos o relojes carísimos.
La pena es que ese tratamiento no lo cubramos desde la sanidad pública (por lo que sea, que igual hay motivos).
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iIusion #1 iIusion
¡Bravo por ella y por su hermana! Toda ayuda económica para sufragar investigación y desarrollo es bienvenida.
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menéame