Georgina Rodríguez dona a la fundación El Ángel de Javi el dinero que faltaba para traer la cura desde EEUU para niños con NEDAMSS

Georgina ha donado los 120.000 euros que le faltaban a la fundación El Ángel de Javi para poder traer desde Estados Unidos la cura para niños con NEDAMSS. Esta enfermedad neurodegenerativa rara, provocada por la mutación IRF2BPL, afecta a un total de 15 niños en España, según la asociación IRF2BPL. En el caso de Javi, un niño de 9 años de Oviedo que "tuvo un desarrollo normal hasta los 7 años", le está "robando poco a poco el habla, la movilidad e incluso la capacidad de respirar". Su hermana Ivana Rodríguez también destinó los 100.000 euros de