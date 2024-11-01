·
2
meneos
10
clics
Geoffrey Hinton, 'padrino' de la IA, sobre sus consecuencias: "Va a generar un desempleo masivo y un enorme aumento de las ganancias"
La revolución digital traerá desempleo masivo y una concentración obscena de riqueza. ¿Estamos preparados para convivir con inteligencias más brillantes que nosotros mismos?
|
etiquetas
:
geoffrey
,
hinton
,
padrino
,
ia
,
desempleo
,
masivo
#2
Priorat
Temporalmente va a generar un aumento enorme de las ganancias.
Porque si genera un desempleo masivo al final las ganancias empresariales su hundirán y se provocará una gran crisis.
1
K
23
#3
doppel
*
#2
la gente se tendrá que ir a trabajar a sectores donde hay alta demanda, como la construcción o la agricultura. Con ello se deberían abaratar costes
0
K
16
#1
DaniTC
Cada vez que leo estás declaraciones pienso si no es una justificación del gasto desmesurado que están haciendo en IA.
0
K
9
Porque si genera un desempleo masivo al final las ganancias empresariales su hundirán y se provocará una gran crisis.