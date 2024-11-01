edición general
2 meneos
10 clics

Geoffrey Hinton, 'padrino' de la IA, sobre sus consecuencias: "Va a generar un desempleo masivo y un enorme aumento de las ganancias"

La revolución digital traerá desempleo masivo y una concentración obscena de riqueza. ¿Estamos preparados para convivir con inteligencias más brillantes que nosotros mismos?

| etiquetas: geoffrey , hinton , padrino , ia , desempleo , masivo
1 1 0 K 21 tecnología
3 comentarios
1 1 0 K 21 tecnología
Priorat #2 Priorat
Temporalmente va a generar un aumento enorme de las ganancias.

Porque si genera un desempleo masivo al final las ganancias empresariales su hundirán y se provocará una gran crisis.
1 K 23
#3 doppel *
#2 la gente se tendrá que ir a trabajar a sectores donde hay alta demanda, como la construcción o la agricultura. Con ello se deberían abaratar costes
0 K 16
DaniTC #1 DaniTC
Cada vez que leo estás declaraciones pienso si no es una justificación del gasto desmesurado que están haciendo en IA.
0 K 9

menéame