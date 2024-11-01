edición general
15 meneos
34 clics

Génova respalda la decisión del PP de Almeida a favor de informar sobre el "síndrome post aborto" como planteó Vox

La dirección nacional del PP ha expresado este miércoles su respaldo a la decisión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid de informar sobre el "síndrome post aborto" como planteó Vox, ya que, a su juicio, "la información nunca es un problema", en palabras de su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

| etiquetas: pp , vox , aborto , laicismo , pseudociencia
12 3 3 K 142 politica
9 comentarios
12 3 3 K 142 politica
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
PP y Vox están infestados de fundamentalistas católicos. Si gobiernan en coalición (no podrán gobernar de otra forma) el derecho al aborto está en peligro. Y no serás el único derecho que lo estará.
5 K 75
#2 soberao
#1 Perdona que vote negativo a tu noticia pero esta noticia es una mierda que solo busca remover mierda y que apeste durante días. Que le den por culo al Carapolla y todos los que le apoyan.
0 K 16
Esteban_Rosador #4 Esteban_Rosador
#2 precisamente quería denunciar con esta noticia que el PP es un partido de mierda.
0 K 20
reivaj01 #8 reivaj01
#2 Al cristofascismo se le combate, no se le ignora.
1 K 26
#6 tromperri *
El PP ha votado en contra de todas las leyes del aborto y las ha recurrido perdiendo todas las votaciones y recursos.
Intento recortar con la ley de Gallardón que no salió por la contestación social y acabó con la dimisión del meapilas del ministro.
Con el PP nunca hubiese habido derecho al aborto y en cuanto puedan lo recortarán.

Sus años necesitan esclavos y mujeres pobrespobres a los que explotar.
1 K 24
tul #3 tul *
regresismo y maguferia, del partido podrido no podemos esperar nada mejor
0 K 12
Mark_ #9 Mark_
Si el PP mueve esto no es por algún interés ideológico: detrás de cada polémica de este tipo SIEMPRE hay un motivo económico. No os quepa duda.
0 K 12
#5 casicasi
Dudo que el partido que pretenda ilegalizar el aborto vuelva a ganar unas elecciones en mucho tiempo. Es una impresión, claro. No tengo datos objetivos. Pero el último intento le costó la cabeza a un ministro de Justicia peperoni.
0 K 11
#7 UNX
Supongo que los evangélicos lo agradecerán con su voto.
0 K 11

menéame