Génova respalda la decisión del PP de Almeida a favor de informar sobre el "síndrome post aborto" como planteó Vox

La dirección nacional del PP ha expresado este miércoles su respaldo a la decisión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid de informar sobre el "síndrome post aborto" como planteó Vox, ya que, a su juicio, "la información nunca es un problema", en palabras de su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.
| etiquetas: pp , vox , aborto , laicismo , pseudociencia
Intento recortar con la ley de Gallardón que no salió por la contestación social y acabó con la dimisión del meapilas del ministro.
Con el PP nunca hubiese habido derecho al aborto y en cuanto puedan lo recortarán.
Sus años necesitan esclavos y mujeres pobrespobres a los que explotar.