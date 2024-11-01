edición general
24 meneos
30 clics
La Generalitat ignoró en la dana el ofrecimiento de hasta 80 agentes medioambientales para vigilar barrancos

La Generalitat ignoró en la dana el ofrecimiento de hasta 80 agentes medioambientales para vigilar barrancos

El director general de Medio Natural, Luis Gomis, reconoció ante la jueza instructora que, en caso de activación, se habrían ocupado de “vigilancias de escalas” en ramblas como la del Poyo

| etiquetas: dana , valencia , mazón
20 4 0 K 105 actualidad
1 comentarios
20 4 0 K 105 actualidad
A.more #1 A.more
Son fachas pero buenos gestores.
Residencias en Madrid, incendios en Galicia y castilla león, Dana en valencia, militares sin identificar en el accidente aéreo, atentado de eta que no había sido eta, el prestige, etc. Vota toros, vota contra el inmigrante ( no se donde están los inmigrantes en todo lo anterior) vota odio. Y pon una gran bandera y un gran toro y serás feliz
0 K 7

menéame