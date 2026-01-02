edición general
General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares

En la industria española de la defensa no hay precedentes para una demanda de un calado millonario, político y diplomático como el del recurso que este viernes ha aceptado el Tribunal Supremo, interpuesto por Santa Bárbara Sistemas -empresa privatizada y actual filial de General Dynamics European Land Systems, que preside el ejecutivo español Antonio Bueno- contra las líneas de crédito concedidas por el Gobierno a la pública Indra, en torno a la cual Defensa apoya la edificación de un gigante industrial español del sector con el que competir en

5 comentarios
berkut #1 berkut
Los usanos quieren más pasta????
1 K 15
calde #5 calde *
Vale, pues paramos la inversión extra mientras se resuelve el conflicto en los juzgados ESPAÑOLES. Iban a flipar estos gusanos...
0 K 13
penanegra #2 penanegra
Queremos nacionalizar y ellos no aceptan
0 K 7
sotillo #3 sotillo
#2 No siquiera se van a esperar a que llegue Ayuso y Abascal al Gobierno y la privaticen por un par de áticos, sí que tienen prisa o no lo ven tan claro
1 K 17
penanegra #4 penanegra
#3 Es complicado librarse de las garras americanas y tener independencia
0 K 7

