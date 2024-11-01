La Generación Z no puede permitirse el sueño americano, así que han cambiado la propiedad de una vivienda por el pago de deudas. «Su deuda se siente más pesada porque se acumula antes» [EN]

La generación Z tiene dificultades para comprar una casa debido al aumento en los costos de ser propietario de una vivienda y a que muchos están abrumados por las deudas de préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y acuerdos de compra inmediata y pago posterior. Solo el 3 % de los propietarios de vivienda en EE. UU. pertenecen a la generación Z, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.