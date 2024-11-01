edición general
La Generación Z no puede permitirse el sueño americano, así que han cambiado la propiedad de una vivienda por el pago de deudas. «Su deuda se siente más pesada porque se acumula antes» [EN]

La Generación Z no puede permitirse el sueño americano, así que han cambiado la propiedad de una vivienda por el pago de deudas. «Su deuda se siente más pesada porque se acumula antes» [EN]

La generación Z tiene dificultades para comprar una casa debido al aumento en los costos de ser propietario de una vivienda y a que muchos están abrumados por las deudas de préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y acuerdos de compra inmediata y pago posterior. Solo el 3 % de los propietarios de vivienda en EE. UU. pertenecen a la generación Z, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

manbobi #2 manbobi
La mejor manera de aprender no es mediante el estudio sino mediante la experimentación, y los jóvenes y no tan jóvenes del mundo rico están experimentando el capitalismo de primera mano. Lo que no es claro es que de esa experiencia extraigan aprendizaje alguno.
azathothruna #1 azathothruna
Poco a poco empieza la EMIGRACION.
Solo los tontos se quedaran en gringolandia
#3 cocococo
Generación de pijos niñatos superprotegidos. Cuando se les acabe el chollo con sus padres y tengan que ponerse a trabajar y a vivir como adultos... se van a cagar.
