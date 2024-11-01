La Generación Z ha cambiado la universidad y la programación por los trabajos de cuello azul, y les está funcionando de fábula

En vez de perseguir los puestos de oficina con la vista puesta en llegar algún día a un puesto de directivo, han optado por los trabajos de cuello azul. Recientemente varias entrevistas de CNBC recogían las declaraciones de quienes apartaron de su objetivo la universidad para centrarse en trabajos como la mecánica, el paisajismo o la limpieza, en busca de opciones salariales o de inversión para las que la demanda de trabajo ha crecido exponencialmente mientras nuestros mayores empiezan a dejar atrás la vida laboral.