La Generación Z ha cambiado la universidad y la programación por los trabajos de cuello azul, y les está funcionando de fábula

En vez de perseguir los puestos de oficina con la vista puesta en llegar algún día a un puesto de directivo, han optado por los trabajos de cuello azul. Recientemente varias entrevistas de CNBC recogían las declaraciones de quienes apartaron de su objetivo la universidad para centrarse en trabajos como la mecánica, el paisajismo o la limpieza, en busca de opciones salariales o de inversión para las que la demanda de trabajo ha crecido exponencialmente mientras nuestros mayores empiezan a dejar atrás la vida laboral.
Ninguna relación con que no saben cómo reemplazar a todos inmigrantes que lo hacían antes.
Y tenemos los robots humanoides para acabar con este trabajo también.
Más vale que empezamos a pedir la renta básica universal
Además, estudiar una carrera no tiene porqué ser sinónimo de un futuro laboral mejor.
Tb si haces un ciclo superior entraras al mercado laboral mucho antes. (Diría que unos 4 a 6 años antes). A poco que ganes el salario mínimo en España habrás conseguido unos 60.000 € más o menos y unos años de experiencia. Cuando el universitario comience a trabajar, tu ya puedes tener para la entrada de una casa o el coche pagado
En EEUU, el sistema de los estudios universitarios sufragados mediante una deuda que estarás media vida pagando cada vez es menos atractivo.
Estudiar carrera del EEUU es caro, muy caro, y de hecho las universidades se han convertido cada vez más en un negocio en si mismo. El objetivo ya no es.formar, el objetivo es dejar secos a los estudiantes.
Y lo que está pasando en EEUU es que cada vez más jóvenes se están dando cuenta de que las universidades son un scam.
A eso añade la revalorización de los trabajos de cuello azul. Es que es una decisión.obvia
Inflación de notas de selectividad que hace que el corte en carreras de muchas salidas sea casi 14. Si tus hijos no llegan, a pagar la privada. Ahora se nota menos porque aún muchos Boomers y GenX pagan la universidad privada a los hijos en vez de que se endeuden directamente.
Esa forma de hacer política que vemos últimamente lleva mucho tiempo en las empresas. En la base tenemos gente competente que realiza bien su trabajo, pero a medida que vamos subiendo, nos encontramos con mucho psicópata con buenas habilidades sociales, que ha juntado un buen curriculum a base de ir haciendo masters y dar palmaditas y puñaladas (cada una en el momento adecuado) en la espalda a sus anteriores superiores.
Es que al principio era así. La gente estudiaba lo que le gustaba porque la gran mayoría de la población no tenía estudios y simplemente con un título universitario encontrabas un trabajo mejor. Ahora pasa hasta con títulos más complicados porque todo Dios estudia y hasta se compite con estudiantes de otros países.