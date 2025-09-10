La Gen Z de Nepal elige a la ex presidenta del Supremo como jefa de Gobierno interina y el ejército acepta: fue elegida tras una reunión virtual con la participación de 4.000 jóvenes

Los jóvenes han conseguido cambiar las cabezas visibles del Gobierno, ahora el ejército ha tomado el control del país tras más de 48 horas de furia. Los líderes de la revuelta han participado en una reunión para elegir a la jefa del Gobierno interino, se trata de Sushila Karki, ex presidenta del Supremo. El nepotismo es uno de los aspectos que han alimentado la frustración de los jóvenes. Esto ha sido evidenciado por los llamados Nepo Kids, o hijos de los políticos que llenaban sus perfiles en línea con imágenes rodeados de lujo y ostentación.