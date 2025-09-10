edición general
La Gen Z de Nepal elige a la ex presidenta del Supremo como jefa de Gobierno interina y el ejército acepta: fue elegida tras una reunión virtual con la participación de 4.000 jóvenes

Los jóvenes han conseguido cambiar las cabezas visibles del Gobierno, ahora el ejército ha tomado el control del país tras más de 48 horas de furia. Los líderes de la revuelta han participado en una reunión para elegir a la jefa del Gobierno interino, se trata de Sushila Karki, ex presidenta del Supremo. El nepotismo es uno de los aspectos que han alimentado la frustración de los jóvenes. Esto ha sido evidenciado por los llamados Nepo Kids, o hijos de los políticos que llenaban sus perfiles en línea con imágenes rodeados de lujo y ostentación.

etiquetas: nepal , jóvenes , ejército , negociaciones
Alakrán_
Ya han nombrado a la CIA?!?!

mente_en_desarrollo
No tengo ni idea de lo que ocurre en Nepal.

Pero que en un país, solo 4000 personas elijan al gobierno, no es algo bueno.

io1976
La "Gen Z" porque llamarlo revolución de color ya iba a oler demasiado... por lo menos está vez se han cortado un poco más y no ha ido nadie del gobierno yanki repartiendo magdalenas entre los manifestantes.


