edición general
2 meneos
35 clics
Gazpacho portugués (receta)

Gazpacho portugués (receta)

El gazpacho portugués, a diferencia del de España, no se tritura. Tiene básicamente los mismos ingredientes clásicos del gazpacho (tomate, pepino, pimiento verde y cebolla) que van cortados en pedacitos muy pequeños que luego se aliñan, se le pone agua y se deja enfriar. Es algo así como una sopa-ensalada, muy fresca y original, ¡y lo mejor de todo es que es súper fácil de preparar! Solo necesitas un cuchillo para cortar todo y un refrigerador (nevera) para enfriar.

| etiquetas: gazpacho , portugués , receta , toallas
2 0 0 K 19 ocio
9 comentarios
2 0 0 K 19 ocio
palestina #7 palestina
Mi madre castellana y tampoco trituraba, creo que lo de la trituración es algo bastante reciente.
0 K 11
Fedorito #1 Fedorito *
El gazpacho portugués, a diferencia del de Andalucía, no se tritura.
0 K 10
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 Lo mejor es que se queda en los pelos del mostacho de sus mujeres.
0 K 14
powernergia #4 powernergia
#1 En Toledo y otras partes de La Mancha también se hace así, como en Portugal.

Y sin embargo el gazpacho manchego que se hace en Albacete es un plato caliente que nada tiene que ver.
0 K 12
Anfiarao #5 Anfiarao
#4 al de Albacete se refiere en plural, gazpachos, sin necesidad de añadir "manchego"

- Gazpacho (andaluz, extremeño si lleva cebolla)
- Gazpachos (manchegos)
0 K 13
skaworld #8 skaworld
#1 #4 #5 #3 Llamadme loco, pero algo me dice que el gazpacho "tradicional" no se tritura.

No se que me da que nuestros antepasados eran prácticos a la hora de preparar la comida y picarlo bien es perfectamente válido en vez de tener que desarrollar una tecnologia que doble el espacio tiempo para permitir atravesar un agujero de gusano que les permitiese hacerse con una minipimer.... que eso, a la hora de la comida, requiere de demasiado tiempo
0 K 11
#9 Sacianez
#8, se hacía con mortero
0 K 6
volandero #6 volandero
#1 Con que no haya dicho "el gazpacho del Estado español" me doy por satisfecho.
0 K 10
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Bueno, como anécdota, mi bisabuela era gaditana pero vivió mucho tiempo en Málaga, y siempre preparaba el gazpacho así, sin triturar. De hecho yo siempre pensé que era la forma normal del gazpacho hasta que empecé a oír que la gente se lo bebía, y me extrañó mucho.
Me sabe mejor así, picado pero sin triturar. Manías de cada uno.
0 K 10

menéame