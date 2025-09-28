edición general
Gaza supera los 66.000 muertos registrados desde el 7 de octubre de 2023  

Al menos 66.005 muertos se acumulan en la Franja de Gaza. Es la más reciente cifra publicada por el ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás. Ahora, con tanques avanzando hacia Ciudad de Gaza, la devastación asola los refugios temporales y campamentos improvisados.

Veelicus #1 Veelicus
bastantes mas son, nunca sabremos las cifras correctas, pero entre la gente que este debajo de las ruinas...
oghaio #3 oghaio *
#1 Muchísimas más: 680.000, según Francesca Albanese, relatora de la ONU: www.meneame.net/story/relatora-onu-sobre-palestina-denuncia-cifra-muer
#6 machismocriminal
#3 Haciendo caso a esa cifra, todos los niños estarían ya muertos. Se cifra en unos 320.000 los niños menores de 5 años años en Gaza y ahí dice que habrían muerto 380.000. Teniendo en cuenta que al año nacen unos 50.000 tendrían que haber acabado con todos y con el 100% de recien nacidos para llegar a esa cifra.

>all children under five years old in Gaza, or about 320,000 children
>www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-188-situation-g
>en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Palestine
#4 soberao *
#1 E Israel está borrando las pruebas destruyendo todos los edificios que van ocupando, edificios en ruinas donde muchos están llenos de cadáveres. Así se aseguran que si los palestinos vuelven no encuentren un techo donde cobijarse, y destruyendo los edificios impiden que esas víctimas se puedan identificar: xcancel.com/trackingisrael/status/1972376601938850277
#5 Kuruñes3.0
Si ya el judío reconoce 200k irá más cerca del millón.
#7 machismocriminal
#5 ¿Qué judío reconoce 200k? Si aquí se habla de 66k y es la cifra que dan los terroristas de Hamas, primeros interesados en inflarlas.
RuiWang #2 RuiWang *
#0 la relación de la izquierda y los muertos en guerras últimamente:

.  media
