7
meneos
25
clics
El gasto turístico cae a pesar del aumento del número de visitantes en las Baleares
Baleares vive este año la aparente paradoja de tener más viajeros que nunca y menos pernoctaciones que el año pasado.
|
etiquetas
:
turismo
,
crisis
6
1
0
K
85
actualidad
12 comentarios
actualidad
#2
ombresaco
Cuando todo el mundo quiere ganar el último euro
2
K
44
#12
R2dC
#2
Es la magia del capitalismo.
Todo lo que toca, lo convierte en mierda.
#1
agrégate la lectura de Midas
0
K
11
#1
Laro__
Lectura recomendada:
www.conmishijos.com/ocio-en-casa/cuentos/cuentos-infantiles/cuento-la-
1
K
24
#3
Barney_77
Cuando antes podías irte 15 días a media pensión, ahora por el mismo precio te vas 5 y haciéndote sándwiches en el desayuno para comer en la playa.
Que no se quejen los cabrones estos que son los que han reventado todo el chiringuito.
1
K
19
#5
Narmer
#3
Tal cual. Mucha de la gente con la que he hablado se han ido de vacaciones 1 semana en lugar de las dos habituales. Pero es que hasta un bungalow en un camping en la Costa Brava se va a 2.000€ la semana. Luego súmale comidas, actividades, etc. Hasta en los Pirineos ya se está pagando más de 120€ la noche por apartamentos/estudios de 50m2. Vamos, que se nos ha ido de las manos esto del turismo. Por eso no siento ninguna lástima por esa gente que quiere aprovecharse y sacarnos hasta la última gota.
0
K
9
#6
mariKarmo
Es que los empresarios y hosteleros se creen que la gente es gilipollas. Y claro, luego igual los gilipollas son ellos.
0
K
11
#7
Morrison
¡Es el mercado amigo!
0
K
10
#4
CharlesBrowson
entre los tiesos que por postureo y la gente que ya se niega a tal atraco...al menos con toda la panoja ganada podran hacerse sus llorerias para llorar en conjunto y abrazados
0
K
9
#11
andran
El problema es que turistas con más poder adquisitivo siguen viniendo (hasta que se harten de que les roben).
El turista nacional que no tiene ese poder adquisitivo queda excluido o tiene que reducir su estancia.
En los años 60 cuando eran 4 los turistas que viajaban todos los destinos se mataban por contentar al turista, ahora que viajan 40.000.000 se matan por sacarles hasta el último euro.
Cuando esto se vaya al garete.................................. que se jodan.
0
K
9
#9
bibubibu
Oferta y demanda lo llaman, así que se jodan los llorones hosteleros y demás fauna.
0
K
7
#8
domadordeboquerones
La próxima crisis en España será cuando caiga el turismo y de ahí no me bajo!
0
K
6
#10
janatxan
#8
en baleares estarán contentos con ello, día si día también hay protestas y acciones cuasi violentas contra turistas. Lo que no entiendo es de que van a vivir, no existen recursos naturales explotables, el sector primario es anecdótico, industria no hay ni la quieren, de la artesanía viven literalmente 4 gatos (y porque se lo venden a turistas que no quieren), la construcción sin entrada de capital derivada del turismo se va a ir a tomar por culo, los curritos no pueden pagar los precios…
» ver todo el comentario
0
K
11
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
