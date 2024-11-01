edición general
El gasto en pensiones sube un 6,2% en agosto, hasta la cifra récord de 13.621 millones de euros

La pensión media de jubilación crece un 4,4%, hasta los 1.507,5 euros/mes y la edad media de acceso a la prestación sube a 65,3 años

El gasto público en defensa en España creció 2.912,1 millones en 2023, es decir un 17,86%, hasta 22.609,9 millones de euros, con lo que representó el 3,21% del gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en defensa en 2023 alcanzó el 1,51% del PIB, una subida 0,08 puntos respecto a 2022, en el que fue el 1,43% del PIB.

datosmacro.expansion.com/estado/gasto/defensa/espana


Para el actual ejercicio, la Familia Real cuenta con una retribución de

#2 solo voy a decir que el bulaco que te acabas de mandar con la monarquía es criminal. Se ve que obviamente es una errata y te das cuenta si lees el resto cuando hablan de 142000 euros o 116000 euros, no millones.
No se puede compartir la primera burrada que leamos.
#7 cierto  media
Y más que va a subir. Incluso con la inmigración masiva solo tenemos 1.5 cotizantes por pensionista. La pensión media es ya prácticamente el sueldo mas común (15000 euros anuales). Las pensiones suben encima mas rápido que los salarios. Hay que mantener la base de votantes
Buena noticia
Me parece muy bien, que para eso pago mis impuestos, entre otras cosas, para que mis padres tenga una pensión decente tras haberse pasado la vida trabajando y cotizando.
En algun momento se tendrá que abrir el melón y separar las pensiones de gente que ha contribuido y aquellas que son de gente que no. Las segunda son políticas y como tales se deberían tratar, no del fondo de pensiones.
Y el beneficio de Armacio Ortega va a la par o lo supera
