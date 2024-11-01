Gambas radiactivas: senador John Kennedy advierte a los estadounidenses que pronto podrían parecerse a Alien o “desarrollar una oreja extra” [ENG]  

El senador estadounidense John Kennedy mostró en el Capitolio una imagen de un extraterrestre de la saga Alien para advertir a los estadounidenses de cómo podrían llegar a parecer si no se endurecen las normas alimentarias. El republicano, senador por Luisiana, llevó un cartel de gran tamaño que colocó en un caballete para dar su advertencia. “Señor Presidente, esta es una fotografía del extraterrestre de la película Alien”, comenzó el senador Kennedy.
| etiquetas: john kennedy , alien , gambas , radioactivas
Una es el secretario de salud Roberto Kennedy Jr anunciando la alerta y mintiendo diciendo que desde Europa mandan esas gambas contaminadas y esta es el senador de Luisiana John Kennedy, sin parentesco alguno con RFK Jr., afirmando que si comes gambas radioactivas te conviertes en Alien (como el de la película de Ridley Scott) o te crecen orejas extra.