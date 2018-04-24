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La gallega que se parece a Trump: «Yo digo que será por el color de pelo»

El gran parecido de Dolores Leis con el presidente de los Estados Unidos se ha hecho viral de nuevo en las redes sociales

| etiquetas: trump , usa , señora , gallega
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Mesopotámico
entre la señora que se marea en Palencia y esto, no se con que quedarme
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Cuñado #3 Cuñado
#1 No tienes por qué elegir, puedes disfrutar del periodismo de investigación de calidad con ambas :hug:
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Poplíteo #4 Poplíteo
#1 www.elespanol.com/quincemil/vivir/20260413/abuela-gallega-anos-identic

En realidad es la tercera vez que salta esta señora. La que enlazo en la noticia es de la segunda vez.

Tiene su cosa hacerse consciente del bucle en el que te meten unas redes que necesitan triturar y publicar todo el tiempo.
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EvilPreacher #5 EvilPreacher
#4 Es que la noticia es de 2022. Ahora Trump está mucho más estropeado.
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Poplíteo #8 Poplíteo *
#5 Cuando quise cepillármela, era tarde (no digo a la señora, digo a la noticia) 8-D
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josde #11 josde
#5 Y ella seguro que tambien.
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#10 Tensk
#4 Antigua, ultrarrepetida... www.meneame.net/search?q=dolores+leis
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Cuñado #2 Cuñado *
Pains Laws, hasta el nombre, oiga.

N. del T.: "Leis", en gallego, significa "leyes".
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#9 Tensk
#2 El Notas del Tensk: Leis es una parroquia de Muxía, lugar cercano a Coristanco (y estoy por casi asegurar que hay más sitios con ese nombre) por lo que, venga de donde venga el topónimo, diría que su apellido viene del lugar.
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sat #7 sat
Paren las rotativas, noticia de interés mundial.
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dragoman #6 dragoman
Su parecido es polémico
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menéame