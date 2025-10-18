En las Galias con Santiago Posteguillo: "Julio César es un motor transformador de la historia del mundo"

"Después de César, nada es igual", proclama Santiago Posteguillo. Nos encontramos en la ciudad alemana de Tréveris, próxima a la frontera con Luxemburgo y no lejos de Bélgica y Francia. Hace poco más de dos milenios, esta tierra fue escenario de importantes acontecimientos de la Guerra de las Galias, la serie de campañas con las que Cayo Julio César sometió a la autoridad de Roma un territorio que, pese a ser comúnmente identificado con el francés, abarcaba mucho más.