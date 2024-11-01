edición general
El futuro de Talgo se complica tras la imputación del presidente de Sidenor

La imputación del presidente de Sidenor ha empeorado una situación que ya era delicada. Tras conocerse ésta, el Ejecutivo valora buscar una alternativa. Los ministerios de Hacienda y Transportes, que están involucrados en la operación junto a Moncloa, mantienen la cautela y estudian posibles escenarios. La sensación general es que el proyecto, tal y como estaba planteado, está gravemente comprometido. No se ha fijado nueva fecha para el cierre de la operación, que ahora queda en suspenso hasta que se aclare la situación judicial.

teneram #1 teneram
Aitor Esteban pide «no prejuzgar» al presidente de Sidenor y separa su imputación de la operación Talgo www.elcorreo.com/economia/esteban-pide-prejuzgar-presidente-sidenor-se
