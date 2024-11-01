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El futuro híbrido: combinación de informática analógica, ternaria y digital [EN]

Durante décadas, la informática digital ha sido sinónimo de lógica binaria: un mundo construido sobre la simplicidad de los ceros y los unos. Este enfoque dualista ha impulsado avances notables; sin embargo, a medida que la tecnología evoluciona, encontramos nuevas oportunidades para explorar sistemas híbridos que integran enfoques analógicos, ternarios y digitales. En lugar de reemplazar la computación binaria, un enfoque más integrado puede conducir a nuevas eficiencias y avances.

| etiquetas: logica ternaria , circuitos analogicos , inteligencia artificial
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1 comentarios
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Gry #1 Gry
Leí algo el año pasado sobre la investigación en China con transistores que operaban con más de dos valores, creo que habían logrado trabajar de forma estable con 5.
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menéame