El futuro híbrido: combinación de informática analógica, ternaria y digital [EN]

Durante décadas, la informática digital ha sido sinónimo de lógica binaria: un mundo construido sobre la simplicidad de los ceros y los unos. Este enfoque dualista ha impulsado avances notables; sin embargo, a medida que la tecnología evoluciona, encontramos nuevas oportunidades para explorar sistemas híbridos que integran enfoques analógicos, ternarios y digitales. En lugar de reemplazar la computación binaria, un enfoque más integrado puede conducir a nuevas eficiencias y avances.