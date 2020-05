La futbolista Virgina Torrecilla, del Atlético de Madrid, intervenida de un tumor cerebral

La jugadora del Atlético de Madrid Virgina Torrecilla ha sido intervenida de un tumor cerebral, según ha explicado ella misma al recibir el alta, y se mostró "muy feliz" porque ha "ganado el partido más importante" de su vida. "Volví a Madrid con dolor de cabeza y cervicales hace una semana. Me hicieron un TAC y me encontraron un tumor. Al principio pensaron que no era maligno, pero imaginad lo que supuso para mí", dijo.