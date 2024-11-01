edición general
El futbolista suprematista de Malévich

El lienzo representa un futbolista ruso de principios de siglo. El autor lo presentó en 1915 junto a su obra maestra ‘Cuadrado negro’, en la cima de su carrera como creador del Supratismo.

¿Ese es el que gana tanto dinero por quejarse aburridamente a los árbitros?
