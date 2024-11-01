edición general
El Funicular de Larreineta

Ferrocarril para grandes pendientes que fue inaugurado el 25 de septiembre de 1926 para comunicar el poblado minero de La Arboleda con Trapagaran. El ascenso tiene una longitud de 1179 m. con un desnivel de 342 m. llegando a superar un desnivel en su punto máximo del 36 %. Dedicado tanto para el tráfico de mercancías como para el de personas, se convirtió en un elemento indispensable para la vida de los mineros que habitaban en el poblado de La Arboleda, así como para el transporte del fruto de su trabajo, lo que supuso un gran avance.

Urasandi #5 Urasandi
#4 esta en funcionamiento
#6 tobruk1234
#5 desde 1926 que se inauguro, solo paro durante un breve periodo durante la guerra civil española, el que se ilustra en el foto es el moderno el antiguo era de madera con un balcon exterior, que fue retirado a finales de 1980 por ese mas moderno con calefaccion y sin balcon ya que supuestamente era un riesgo para los menores, yo subi en el cientos de veces y la mayoria en el balcon. Existia una plataforma plana para subir mercancias de cierto volumen, hoy ya desaparecida tambien. Si veniis a visitar bizkaia podeis subir en el funicular de bilbao, pero no tiene comparacion con el de trapagaran.
estemenda #1 estemenda *
Ta curioso pero ¿anda o no anda? :-S
#2 diablos_maiq
#1 manzanas traigo :troll:
estemenda #4 estemenda *
#3 ¿Pero rueda o no? No es coña, del artículo no se colige si está en funcionamiento o es una especie de monumento.
#2
insulabarataria #3 insulabarataria
#1 no anda, rueda.
menéame