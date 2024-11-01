El Funicular de Larreineta

Ferrocarril para grandes pendientes que fue inaugurado el 25 de septiembre de 1926 para comunicar el poblado minero de La Arboleda con Trapagaran. El ascenso tiene una longitud de 1179 m. con un desnivel de 342 m. llegando a superar un desnivel en su punto máximo del 36 %. Dedicado tanto para el tráfico de mercancías como para el de personas, se convirtió en un elemento indispensable para la vida de los mineros que habitaban en el poblado de La Arboleda, así como para el transporte del fruto de su trabajo, lo que supuso un gran avance.