Funcionario iraní acusa a Rusia de proporcionar información sobre ubicaciones de defensa aérea a Israel (ENG)

Un funcionario iraní ha hecho acusaciones sin precedentes contra Rusia, acusándola de proporcionar información a Israel sobre sus emplazamientos de defensa aérea. Mohammad Sadr, miembro del Consejo de Discernimiento de Conveniencia de Irán, declaró en declaraciones de prensa el domingo por la noche que «Rusia proporcionó a Israel información sobre sus emplazamientos de defensa aérea». Añadió que «esta guerra demostró la inutilidad de la alianza estratégica con Moscú», en referencia al conflicto de 12 días entre Irán e Israel del pasado junio