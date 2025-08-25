edición general
Funcionario iraní acusa a Rusia de proporcionar información sobre ubicaciones de defensa aérea a Israel (ENG)

Un funcionario iraní ha hecho acusaciones sin precedentes contra Rusia, acusándola de proporcionar información a Israel sobre sus emplazamientos de defensa aérea. Mohammad Sadr, miembro del Consejo de Discernimiento de Conveniencia de Irán, declaró en declaraciones de prensa el domingo por la noche que «Rusia proporcionó a Israel información sobre sus emplazamientos de defensa aérea». Añadió que «esta guerra demostró la inutilidad de la alianza estratégica con Moscú», en referencia al conflicto de 12 días entre Irán e Israel del pasado junio

Mangione #2 Mangione *
¿Pero qué alianza estratégica vas a tener con el delfín fasciocapitalista de Yeltsin, aquel borracho que acabó con la URSS a lomos de un tanque y a sueldo de Washington?, ¿qué alianza vas a tener con un tipo que ha llevado a la república que puso al primer hombre y la primera mujer en el espacio a ser un jardín de infancia de cleptócratas oligarcas ultranacionalistas y turbocapitalistas?
3 K 40
Libelulo #3 Libelulo *
#2 Seamos justos. Quien se cargó la URSS fue Gorbachov.
Perdón, sí fue Yeltsin.
0 K 7
Mangione #5 Mangione *
#3 No fue Gorbachov quien disparó al parlamento con tanques...  media
2 K 32
Mangione #4 Mangione *
#2 Buf, que se olvidaba que hablo de una teocracia criminal, en guerra con otra teocracia colonialista y genocida, apoyada por el país más rico del mundo que va camino de convertirse en un fascismo nuclear.  media
0 K 8
sotillo #1 sotillo
Son putinitas , les pierde el dinero
0 K 12
Malinke #6 Malinke
Así funciona esto, un país puede tener buenas relaciones con dos países que entre ellos se lleven mal, sólo hay que ver a EEUU. Antes que alguien me diga que calzador, decir que a muchos países que les sucede lo mismo con EEUU, no se quejan. De estas cosas se aprende.
0 K 10

