Fui prisionero del nuevo presidente sirio —lo que viví aún me persigue [en]

En diciembre pasado, el exlíder de Al Qaeda, Ahmed al-Shara, hizo historia al liderar una coalición de rebeldes en Damasco que logró que el dictador sirio, Bashar al-Assad, huyera del país. En enero, al-Shara se nombró a sí mismo nuevo presidente. Últimamente, ha tenido varios encuentros con David Patraeus en Nueva York, y se ha dirigido a la Asamblea General de la ONU, presumiendo con su reloj Patek Philippe de 50.000 dólares. Antes de todo eso fui su prisionero.

| etiquetas: usa , siria , geopolítica , belicismo , terrorismo islamista , oportunismo
#3 eipoc
Hay videos por ahí que son aberraciones innombrables de este gobierno de terroristas, como el de un niño de apenas 10 años pidiendo que le disparen para no ser degollado como el resto de compañeros que le precedían. Al final le degollaron.

Estos son los amigos de Europa, y los títeres de EEUU/Israel en la región.
#1 se le ve tenso al preparado
El clásico dicho, aunque la mona se vista de seda...
