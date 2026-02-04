edición general
Las fugas de voto a Vox, la última amenaza para el PSOE de Alegría a tres días de las elecciones de Aragón

En un acto de campaña en Zaragoza este miércoles, la exministra y candidata a las elecciones de Aragón por el PSOE, Pilar Alegría, volvió a arremeter contra el PP y Jorge Azcón por haber alimentado a Vox en la región con el adelanto de comicios y por haber "copiado de una manera clara a la ultraderecha". "No se sabe dónde empieza el PP y dónde acaba Vox" y "volverán a pactar si le dan los números", dijo la socialista. Las declaraciones se alinean con la estrategia ya asentada en las filas del PSOE de confrontar con la derecha apelando...

#4 Xoche
Lo de Alegría va a ser una versión aragonesa de Gallardo
makinavaja #2 makinavaja
EL PSOE no tiene fugas a VOX, pero si que las va tener a la Chunta... La gente está muy harta del mangoneo desde Madrid... mucho....
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... al antagonismo con los de Santiago Abascal a la vez que se busca dañar al PP. Sobre esa estrategia alertan desde sectores socialistas a los socios externos de izquierda del Gobierno. Los primeros creen que puede terminar beneficiando a Vox y perjudicando no solo al PP, sino al propio PSOE. Es clave el discurso protesta y de rechazo de las políticas del bipartidismo, apelando a los más descontentos. Los segundos advierten que ese discurso de 'peligro de la ultraderecha' ya no moviliza por sí solo si no hay contenido ideológico. Y para ellos, ahora Pedro Sánchez está centrado exclusivamente en "el relato"...
Catacroc #3 Catacroc
Mas tendrian que irse a ver si el PSOE de una vez se da cuenta de que estar quieto haciendo la estatua confiando en que la gente le tenga miedo a V0X no funciona.
